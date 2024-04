Incursioni per rubare nelle isole ecologiche, denunciato 42enne

Trovato con le mani nel sacco e denunciato. E in più gli hanno tolto la patente. È la vicenda che ha visto protagonista un 42enne noto alle forze dell’ordine, sorpreso sabato nel primo pomeriggio mentre nella discarica di Scandolara stava accumulando oggetti metallici da portare via e poi vendere. Quando i carabinieri sono arrivati nella discarica, il 42enne ha tentato di nascondersi, ma invano. I militari l’hanno fermato, hanno notato che nella rete era stato creato un varco con un tronchesino, che l’uomo aveva in tasca e poi hanno perquisito la sua auto, nella quale c’erano accumulati altri oggetti metallici presi in mattinata probabilmente nella discarica di Spineta. Inoltre nell’auto i militari hanno trovato anche un grammi di hashish. Al termine dei controlli il 42enne è stato denunciato per furto e tentato furto aggravato; inoltre è stato segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacente e, come previsto, avendo un’auto, la sua patente di guida gli è stata ritirata.

P.G.R.