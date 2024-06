Efficienza energetica. La primaria San Biagio farà un salto di qualità

Alunni più al caldo d’inverno e risparmio energetico (ed economico) per le casse comunali: il Comune chiude gli spifferi al polo scolastico San Biagio all’intero dell’omonimo quartiere, approvando il progetto esecutivo riguardante la sostituzione dei serramenti grazie ad un contributo ministeriale finalizzato all’efficientamento energetico. Per Codogno, le risorse arrivate sono 90 mila euro che, appunto, sono state dirottate per le esigenze della scuola: ora, dopo il disco verde acceso alla documentazione progettuale, occorre espletare il bando di gara in tempi celeri poichè i lavori devono essere effettuati durante il periodo estivo, a classi chiuse. In totale il cantiere dovrebbe durare tre settimane e la posa dei serramenti nuovi interesserà solo il polo elementare e dunque le finestre poste al primo piano. "L’obiettivo è che la temperatura raggiunga un buon livello di comfort per il personale scolastico e gli alunni una volta posati i manufatti – dicono i progettisti –. Inoltre, sicuramente l’edificio avrà un risparmio energetico (i valori di trasmittanza degli infissi diminuiranno sicuramente) con una minor energia consumata così come un minor quantitativo di C02 emesso". M.B.