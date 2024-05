Droga nell’abitazione. Trentenne nei guai

Circa due chilogrammi di marjuana nascosta in casa: ieri mattina, secondo quanto appreso dalle frammentarie notizie trapelate, due pattuglie dei carabinieri si sono materializzate tra le 7 e le 8 nella zona residenziale a ridosso del tratto urbano della provinciale 126, in territorio di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, i militari dell’Arma hanno effettuato un’accurata perquisizione domestica, scoprendo un notevole quantitativo di droga, molto probabilmente già confezionata per la successiva vendita. Il fermato sarebbe un giovane trentenne, di fatto residente a Casalpusterlengo, portato successivamente in caserma dove la sua posizione è stata sottoposta al vaglio della Procura: il presunto pusher è stato successivamente denunciato a piede libero. M.B.