Deledda va a Brescia dopo quindici anni. Arriva Ettore Guidone

In arrivo un nuovo comandante per la Polstrada della nostra provincia. Domani la comandante Federica Deledda lascerà Cremona dopo 15 anni. Arrivata da Brescia nel 2009, aveva preso il comando della Polstrada della provincia con gli agenti della sede di Cremona e dei distaccamenti di Crema, Pizzighettone e Casalmaggiore. Quindici anni molto intensi, che l’hanno vista dirigere con polso fermo e buona gestione delle risorse una provincia non semplice. Già alcuni anni fa la comandante era data in trasferimento a Brescia, ora il trasferimento è diventato effettivo e la comandante Deledda sta per tornare a Brescia, dove entrerà in organico da lunedì.

Al suo posto arriva da Reggio Emilia Ettore Guidone (nella foto), 40 anni. In polizia dal 2011, il piacentino Ettore Guidone è stato vicecomandante ad Alessandria fino al 2014 per poi passare come comandante a Piacenza, dove si è trasferito nel 2015. Poi nel 2018 prende il comando della Polstrada di Reggio Emilia, dove si guadagna il grado di vicequestore aggiunto. Con aprile passerà a Cremona dove troverà ad accoglierlo gli agenti dei tre distaccamenti che hanno qualche problema di organico e una gran mole di lavoro.

P.G.R.