Commissioni fantasma: "Critiche fuori luogo"

"Il gruppo di minoranza guidato dall’ex sindaco Lottaroli ci accusa di un ritardo sulla nomina delle commissioni quando la sua amministrazione le ha approvate dopo circa dieci mesi dall’insediamento". La coalizione di maggioranza di “SiAmo Turano e Melegnanello“ si difende dopo le bordate dell’opposizione. "Crediamo che la minoranza stia cercando di spostare l’attenzione dal tema principale: il disastro dell’ufficio finanziario visto che l’amministrazione Lottaroli ha preferito incaricare la ragioniera in pensione, anziché bandire un concorso per la sua sostituzione, per sole quindici ore settimanali e a titolo volontario. Inoltre il rendiconto della gestione relativo all’anno 2022 non è stato approvato entro i termini previsti dalla legge".