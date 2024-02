Gang scatenata nella notte: razziati tre negozi in pieno centro

Codogno (Lodi), 24 febbraio 2024 - Notte di scorribande in pieno centro storico, negozi nel mirino.

I negozi colpiti

Vetrine infrante e furti tra la tarda serata di domenica e la notte con i componenti della gang in azione nel "cuore" di Codogno: nel mirino il negozio Coral Point di via Roma, dove sono penetrati rubando collane, orecchini, anelli, il bar 900, dietro all'istituto per ragionieri di piazza Repubblica, dove hanno preso mazzate la vetrina a lato dell'ingresso. Nel mirino anche il negozio di alimentari indiano di via Pascoli dove la banda ha cercato in due punti diversi di penetrare.

La banda

Secondo testimoni che hanno sentito il rumore sordo delle mazzate sulle vetrine si sarebbe trattato di tre soggetti con il cappuccio in testa. Secondo quanto appreso, le forze dell'ordine, giunte sul posto, avrebbero individuato alcuni soggetti, forse minori, la cui posizione ora è al vaglio.