“Buco“ per i pendolari nel ritorno da Milano. Trovate le soluzioni

Sospiro di sollievo per i pendolari casalini e della Bassa che, dalla fine del mese appena trascorso, temevano che la “sparizione“ del treno da Milano verso Livorno previsto nel tardo pomeriggio, potesse rendere assai difficoltoso ritornare a casa in tempi ragionevoli dopo una giornata di lavoro. Ieri, l’assessore comunale alla Mobilità, Alfredo Ferrari, che tiene i rapporti con gli enti ferroviari, ha comunicato la sostanziale novità a partire da domani e fino all’8 giugno prossimo: il treno in partenza da Milano Centrale delle 17.20, e in arrivo a Bologna alle 20.16, effettuerà una fermata straordinaria alle 17.58 presso la stazione di Casalpusterlengo. Questa sarà la soluzione “ponte“ visto che, invece, dal 9 giugno in avanti, è stata trovata quella definitiva per scongiurare il rischio, per i viaggiatori bassaioli, di trovarsi un “buco“ orario, allungando i tempi di ritorno. Infatti, il treno 1899, partirà da Milano Greco Pirelli verso le 17.14 per essere a Milano Rogoredo alle 17.31, e poi raggiungere la Bassa. Questo convoglio prima del cambiamento partiva invece alle 18.14. M.B.