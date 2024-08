Aule scolastiche prendono il posto del centro ricreativo per anziani

Ieri si divertivano le persone della terza età, a giorni faranno lezione gli studenti. Il centro anziani, chiuso ormai da qualche anno, si trasformerà, da settembre, in spazi scolastici per venire incontro alle esigenze del vicino Istituto professionale Ambrosoli che, ha “fame” di aule visto che è in pieno svolgimento il cantiere per la maxi ristrutturazione mirata all’efficientamento energetico e all’adeguamento anti sismico (nella foto il sopralluogo di maggio) . L’accordo tra le parti, Comune, proprietario dell’ex circolo, e Provincia di Lodi, che ha nelle sue disponibilità il plesso di viale Resistenza, è stato siglato nei giorni scorsi e prevede un esborso per l’affitto (14 mila euro circa) che dovrà essere corrisposto dall’ente provinciale. La sede del centro ricreativo si trova al primo piano del palazzo ex Gil e la convenzione durerà fino a dicembre del prossimo anno. L’accordo prevede che i ragazzi del professionale possa utilizzare quattro spazi che si trasformeranno in aule.