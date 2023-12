Artigiani, avanti con fatica: "Ultimo trimestre positivo nonostante i pochi aiuti"

Un anno di lavoro intenso e un futuro con qualche incognita, per il quale si chiede maggiore attenzione da parte del governo. La settantottesima assemblea dei soci di Unione artigiani e imprese Lodi oltre ad analizzare le iniziative svolte e a illustrare la situazione economica per le imprese ha premiato varie realtà del lodigiano. La Garage Baggi srl, centro riparazioni e officina specializzata nella manutenzione di autoveicoli leggeri e pesanti di Lodi, ha avuto il riconoscimento per i 70 anni dall’inizio dell’attività; premiata anche la Granata srl, leader nel settore della vendita e riparazione dei macchinari per l’agricoltura di Boffalora d’Adda. Per l’ottimo cambio generazionale premiato Davide Chiesa, dell’impresa di giardinaggio Chiesa Giardini di Lodi. I tre riconoscimenti dell’Unione sono andati a Emporio Solidale di Lodi, per l’attività e impegno sociale all’interno della comunità; Gruppo fotografico progetto immagine perché organizzatori del Festival della Fotografia Etica di Lodi e a Giampiera Invernizzi, responsabile contabilità dell’Unione, per l’impegno e la dedizione all’associazione e che va in pensione.

"L’assemblea è un’occasione per ripercorrere, con i soci, il lavoro svolto, ma anche riflettere sul futuro del territorio e delle piccole imprese che ne costituiscono il cuore vivo", ha ricordato il segretario generale Mauro Sangalli. Presenti figure istituzionali come l’onorevole Raimondo Fabio (commissario provinciale Fratelli d’Italia a Lodi); il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, la consigliera regionale Roberta Vallacchi e il sindaco di Lodi, Andrea Furegato, che ha affermato: "Come amministrazione abbiamo un confronto proficuo e costante per affrontare le difficoltà e le necessità delle imprese. Le associazioni di categoria offrono contributi sempre molto pratici e progettuali su cui lavorare". Le difficoltà vissute nell’anno sono state il centro della relazione del presidente dell’Unione, Nicola Marini: "L’artigianato chiude l’ultimo trimestre tutto sommato bene, nonostante un rallentamento generale. Il fatturato rimane positivo ma c’è preoccupazione per la domanda interna. Ci si aspetta un aumento dell’inflazione che ricadrà su famiglie e piccole imprese. Le azioni del governo sono insufficienti, non registriamo iniziative concrete e in generale modi distratti rispetto alle esigenze degli artigiani e delle imprese; ci sono difficoltà a gestire il credito: molte imprese hanno visto sensibili rialzi dei mutui, anche fino al raddoppio".Luca Pacchiarini