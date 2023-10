Casalpusterlengo, stop a chi passa sui binari: in stazione arriva la barriera

Casalpusterlengo, 4 ottobre 2023 – Il Comune di Casalpusterlengo e il Comitato pendolari ottengono una barriera anti attraversamento dei binari in stazione.

La richiesta era stata avanzata a inizio settembre, quando l’assessore delegato al Pendolarismo del Comune di Casalpusterlengo, Alfredo Ferrari, aveva convocato i rappresentanti dei viaggiatori del Basso Lodigiano. L’obiettivo era mettere nero su bianco le situazioni di disagio e pericolo che riguardano, quotidianamente, chi viaggia in treno lungo la linea Milano-Piacenza. Era presente Filippo Novelli, in rappresentanza del Gruppo pendolari. Tra le criticità emerse, che riguardavano il passaggio dei treni, le fermate e le condizioni di viaggio, c’era anche la segnalazione di un pericoloso e abituale attraversamento dei binari in stazione a Casalpusterlengo, in particolare verso la bancina che separa i binari 2 e 3.

Rete ferroviaria italiana ha raccolto la segnalazione e non l’ha fatta cadere. "È diffusissimo, come ho visto io stesso, il malcostume di attraversare i binari incuranti dei pericoli" ribadisce Ferrari. Il mese scorso, per esempio, un treno a lunga percorrenza ha dovuto letteralmente frenarsi nella stazione. Tutto per evitare un investimento.

"Alla luce di ciò avevamo chiesto se vi fosse la possibilità di installare un parapetto tra il binario 1 e il binario 2" ricorda Ferrari. Inizialmente Rfi aveva ribadito che la stazione non necessitava di interventi di messa in sicurezza, in quanto già conforme agli standard previsti. Ma, al fine di disincentivare il malcostume, ora Rfi comunica che "è stata presa in carico la richiesta e la società è in attesa della fornitura dei materiali necessari. Appena disponibili, verrà programmata l’installazione di una protezione".