Rescaldina, Gilles Ielo si ricandida sindaco alle elezioni amministrative 2024

Rescaldina (Milano) – Gilles Ielo, sindaco uscente a Rescaldina, si propone per il secondo mandato con la lista civica Vivere Rescaldina alle elezioni amministrative che saranno svolte il prossimo 9 giugno. Sabato 2 dicembre presenterà ufficialmente la sua candidatura in tre diverse tappe in paese: alle 10 in piazza a Rescalda, alle 10.45 nell’Oltre Saronnese all’angolo tra via Pontida e via Sant’Ambrogio e alle 11.30 in piazza a Rescaldina.

Il sindaco attuale prima di diventare primo cittadino era stato capogruppo di Vivere Rescaldina in consiglio comunale e consigliere delegato allo sport e sicurezza. Nato a Mulhouse, in Francia, nel 1977 è arrivato a Rescaldina con la famiglia nei primi anni 80.

Ielo ha lavorato nel comparto tessile, è stato rappresentante sindacale Femca Cisl e dal 2010 è responsabile dell’area custodia e sicurezza del museo Maga di Gallarate. Sabato mattina, lungo le vie del paese, si terrà un “comizio itinerante”, per presentare la candidatura a Sindaco di Gilles Ielo. La scelta di un comizio “lungo le vie del paese” è una prima volta per Rescaldina.