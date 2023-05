Cerro Maggiore, ragazzo investito dal bus in manova: è grave

Cerro Maggiore - Sulla strada che da Legnano porta a Cerro, dietro al Bricoman, due ragazzini hanno deciso di percorrere la pista ciclabile durante alcuni lavori di sfalcio superando le transenne posizionate dagli stessi operai. Uno dei due, un ragazzino di 16 anni, è stato colpito da un bus in manovra dopo aver attraversato la strada in via Barbara Melzi, sul tratto nel Comune di Cerro Maggiore.

Il ragazzo è stato sbalzato dalla sua bici dall'autobus in arrivo finendo a terra in maniera rovinosa. In via Melzi il 118 ha mandato un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica ed anche un elicottero che ha trasportato il ragazzino al San Gerardo di Monza. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi di rito da parte della polizia locale di Cerro Maggiore. Il 16enne sarebbe grave in ospedale, ma non in pericolo di vita. Sull'elicottero è stato portato in stato cosciente. Christian Sormani