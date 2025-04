Castano ed Abbiategrasso premiati dalla Regione come realtà turistiche

Castano Primo (Milano) - Abbiategrasso è stato premiato dal bando “Lombardia Style” per il progetto “Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità”. Il riconoscimento sostiene la realizzazione e promozione di un palinsesto di eventi volto ad accrescere l’attrattiva turistica della zona. Il bando, promosso da Regione Lombardia per valorizzare l’immagine della regione come meta turistica, è cofinanziato dai Comuni aderenti, con Abbiategrasso come capofila. Fanno parte del progetto anche Albairate, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo. Il valore complessivo dell’iniziativa è di quasi 170.000 euro. L’obiettivo del bando è promuovere il territorio lombardo attraverso la collaborazione tra enti locali e incentivare la creazione di eventi che possano attrarre turisti durante tutto l’anno, anche nei periodi solitamente meno frequentati. Il progetto, sviluppato dall’Info Point di Abbiategrasso, punta a valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e storico del territorio attraverso eventi capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Il filo conduttore sarà l’enogastronomia, ma il programma comprenderà anche manifestazioni culturali, iniziative sportive, percorsi naturalistici e notti bianche, il tutto accompagnato da una strategia di comunicazione che coinvolgerà social media, siti web, stampa e promozione sul territorio. Secondo l’assessore al turismo di Abbiategrasso Beatrice Poggi, la collaborazione tra Comuni è uno degli elementi di forza del progetto. Mettere in rete risorse, competenze e idee consente di creare sinergie efficaci per attrarre visitatori e valorizzare il territorio. Il contributo riconosciuto attraverso il bando è di 118.000 euro, suddivisi tra i 12 Comuni aderenti, mentre il valore complessivo del progetto cofinanziato raggiunge i 166.633 euro, con un potenziale indotto importante per la zona. Il calendario degli eventi si articola secondo le stagioni. In primavera si terranno la Festa del Perdono a Corbetta dal 24 al 27 aprile, Musica Sacra a Palazzo a Ozzero l’11, 18 e 25 maggio, il Festival di Primavera dal 23 al 25 maggio, la Festa del Riso a Zibido San Giacomo, il Cusago Wine Day, la festa patronale di San Zenone e Santa Giuliana, e Corteggiando ad Albairate il 31 maggio. Durante l’estate sono previste la Notte Romantica dei Borghi a Cassinetta di Lugagnano il 21 giugno, la Notte Bianca a Gaggiano il 28 giugno, le Notti Bianche a Trezzano sul Naviglio il 5 e il 12 luglio, la Grande Sagra di Ozzero dal 5 all’8 settembre e il Settembre Bernatese a Bernate Ticino il 13 e 14 settembre. In autunno, gli appuntamenti saranno ViviZibido a Zibido San Giacomo il 27 e 28 settembre, il Festival d’Autunno Tra Navigli e Ticino il 4-5 e l’11-12 ottobre, Assapora l’eccellenza femminile a Castano Primo il 6, 13, 20 e 27 novembre, e Abbiategusto ad Abbiategrasso dal 28 al 30 novembre. Tra le novità più attese spicca il Festival tra Navigli e Ticino, con una formula distribuita in tre weekend, tra primavera e autunno. L’iniziativa prevede itinerari guidati attraverso i territori coinvolti, con percorsi turistici pensati per far vivere ai visitatori esperienze autentiche, scoprendo il patrimonio culturale e ambientale del territorio. Le attività saranno accompagnate da guide ed esperti dei cammini e delle ciclovie, con eventi e iniziative lungo il tragitto.