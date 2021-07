Boffalora (Milano), 2 luglio 2021 - La Vetropack, azienda svizzera leader europea nel settore dei contenitori del vetro, si trasferisce nell'ex Saffa a Boffalora riqualificandola, bonificandola e investendo 200 milioni di euro. “

Vedere realizzati i propri progetti, le proprie speranze e un investimento per l’intero territorio circostante, è un qualcosa di magnifico. La realizzazione del nuovo insediamento Vetropack è il coronamento di un lungo lavoro portato avanti in questi anni, iniziato con me come sindaco di Boffalora e poi proseguito dall’attuale amministrazione comunale e dal sindaco Sabina Doniselli, a cui vanno i miei ringraziamenti”. Così ha esordito Curzio Trezzani, presidente della commissione ultura e sport di Regione Lombardia e capogruppo Lega a Boffalora.

La Vetropack Italia srl ha voluto l’insediamento di un nuovo stabilimento industriale per la produzione di contenitori di vetro proprio nel sito della ex Saffa. Oltre 200 i milioni di euro di investimento e circa 300 posti di lavoro interessati, naturalmente senza considerare tutto l’indotto. verranno smaltiti oltre 40.000 metri quadrati di amianto e verrà realizzato un parco verde di 15.000 metri quadrati che sarà accessibile a tutti. Dal punto di vista degli oneri di urbanizzazione per il comune di Boffalora si parla di ben 2,5 milioni di euro, la più alta di sempre, forse una cifra che è maggiore della somma di tutti gli oneri che sono stati mai incassati.