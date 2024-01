Sorpreso dai poliziotti con le dosi

Ha scelto proprio

il parcheggio sotto le finestre del commissariato di Polizia per smerciare stupefacenti,

ma la sua presenza e quella del “cliente“ non sono sfuggite all’occhio allenato degli agenti così che il protagonista della vicenda, un 17enne della zona, e ora è indagato per spaccio. L’episodio risale ai giorni scorsi e ha avuto come teatro l’area parcheggio tra via Matteotti e via Gilardelli, dove il giovane

è stato identificato mentre stazionava sull’autovettura di proprietà di un ventenne.

La situazione ha subito attirato l’attenzione degli agenti

del commissariato e anche

la prima reazione dei due, fin da subito indisponenti e poco collaborativi, non ha fatto altro che confermare i primi dubbi. Gli agenti della Volante hanno dunque deciso di passare

al controllo dei due giovani:

la perquisizione del 20enne

alla guida dell’utilitaria

ha condotto alla sanzione e alla segnalazione per uso personale di stupefacenti, perché il giovane è stato trovato con 5 grammi di hashish addosso. Come se non bastasse e come previsto in questa situazione, per il 20enne è scattato anche

il ritiro della patente. Il passeggero di 17 anni, invece, è stato trovato in possesso di otto piccoli involucri di hashish già confezionati, per 13 grammi complessivi, una modica quantità di cocaina e 270 euro in contanti: il giovane è stato dunque indagato per spaccio

e gli è stato sequestrato il cellulare. Sempre nei giorni scorsi i controlli di Polizia hanno anche portato alla segnalazione per uso personale di stupefacenti di un 53enne italiano fermato mentre

si aggirava in piazza Ferrè con una felpa con cappuccio e una mascherina chirurgica per celare il volto: aveva con sé 10 grammi di marijuana. P.G.