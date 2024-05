Schianto fatale. Arrestato l’uomo al volante

È stato arrestato dagli agenti della Polizia locale di Luino, d’intesa con il sostituto procuratore della Repubblica di Varese Lorenzo Dalla Palma, il conducente della Golf che nel pomeriggio di sabato ha causato l’incidente lungo la Statale 344dir che collega Luino con Cremenaga in cui ha perso la vita Francesco Ferrazzo, frontaliere di 44 anni che lavorava nell’edilizia, originario di Mesoraca in Calabria, ma residente a Cremenaga, che viaggiava come passeggero sulla vettura. Dalle indagini condotte dagli uomini del comando luinese e dagli accertamenti tecnici effettuati nell’immediatezza dell’incidente è stato accertato che il conducente dell’auto, un quarantenne della zona, guidava in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per appurare l’esatta dinamica e raccogliere altri riscontri per le indagini saranno effettuati ulteriori accertamenti, elementi importanti potranno arrivare dall’autopsia la cui data non è ancora stata fissata. Nell’incidente sono state coinvolte 6 persone, due feriti sono ancora ricoverati in prognosi riservata, le altre sono state medicate e dimesse con prognosi da uno a dieci giorni. Secondo quanto ricostruito la Golf sulla quale viaggiava Ferrazzo come passeggero, è finita in una scarpata dopo un salto di tre metri. Ferrazzo è morto sul colpo, lascia la compagna e un bimbo piccolo. Era molto conosciuto nella zona tra Lavena Ponte Tresa dove aveva vissuto a lungo, comune gemellato proprio con Mesoraca e a Cremenaga dove si era trasferito. Il dolore per la sua tragica scomparsa è condiviso con la comunità del paese d’origine, Mesoraca, in provincia di Crotone, che si è stretta alla famiglia, un legame che unisce l’alto Varesotto con la Calabria.

R.F.