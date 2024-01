Quindici corpi per servire 230mila abitanti

L’aggregazione dell’asse del Sempione ha circa dieci anni di vita ed è oggi costituita dalle polizie locali che fanno capo a quindici comandi: Legnano (capofila), Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Nerviano, Dairago, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese. Lavorare su un territorio esteso (un bacino d’utenza di circa 230mila abitanti) aiuta la progettazione in sinergia e il collegato reperimento delle risorse: nel corso dell’anno da poco concluso l’aggregazione ha infatti presentato quattro progetti operativi, percependo dalla Regione un contributo per lavoro straordinario pari a oltre 83mila euro. Il “Progetto operativo aggregato“ ha ricevuto un finanziamento di 56mila euro ed è stato tradotto in pratica attraverso servizi in sinergia svolti nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre, sia diurni sia serali-notturni, cui hanno partecipato in totale 405 operatori.

Il finanziamento ha permesso di svolgere 140 servizi aggregati, di cui due servizi notturni su tutto il territorio con estensione oraria fino alle 2,30 (definiti Minismart) a luglio e novembre: 74 servizi diurni svolti in straordinario e attraverso l’aggregazione di personale tra Comandi; 15 servizi con estensione oraria fino alle ore 22/22.30 e 50 servizi serali/notturni fino alle ore 1,30/2, prevalentemente nei week end le operazioni Smart, hanno ottenuto un finanziamento di circa 13mila euro e si sono svolte il 29 luglio e il 7 ottobre con 47 e 61 agenti contemporaneamente in servizio. Le “Serate in sicurezza“, infine, hanno ottenuto un finanziamento regionale di 5.500 euro, mentre “Dicembre in sicurezza“, finanziato con 8mila euro, ha coinvolto sette comandi dell’Aggregazione, 36 operatori e sei responsabili. P.G.