Paola e i suoi fratelli, pionieri da premio Oscar

La storia di Enoteca Longo, oggi in una nuova sede in via Lega angolo via Giolitti, inizia nel 1961 grazie a un’intuizione dei capostipiti Consiglio e Carla Longo, ideatori di un’azienda familiare diventata poi enoteca nel 1983. Qui sono proposte etichette nazionali e internazionali, oltre a prodotti gourmet, birre e distillati. A guidare l’enoteca con Paola, seconda generazione, ci sono i fratelli Giovanni - che si occupa di comunicazione, logistica e risorse umane - e Osvaldo, l’anima commerciale dell’azienda sempre alla ricerca di prodotti nuovi e speciali. Nell’enoteca, che ha tra i suoi focus la regalistica aziendale con la divisione Longo Speciality, è arrivata la terza generazione: Giulia, Cecilia, Andrea e Chiara si occupano rispettivamente di logistica, mercati esteri e marketing, coordinamento dei flussi e nuovi progetti. Nel 2000 l’enoteca è stata premiata a Roma con l’Oscar del Vino come "miglior enoteca d’Italia", mentre Paola e i fratelli sono stati premiati nel 2014 come "pionieri e ideatori di un ambizioso progetto di regalistica aziendale, hanno contribuito alla valorizzazione del vino italiano, facendone un protagonista come regalo di prestigio". C.G.