Nel segno della continuità: il centrosinistra si affida a Rigiroli

È Giovanni Rigiroli (nella foto) il candidato sindaco del centrosinistra a Busto Garolfo. Cinquantotto anni, in pensione da tre mesi è attualmente assessore ai Lavori pubblici della Giunta Biondi, Rigiroli tenterà di replicare il successo dell’attuale primo cittadino che per dieci anni ha guidato il paese. Iscritto a Rifondazione Comunista non ha mai fatto mistero del suo orientamento politico lasciando però ampio spazio al dialogo con i compagni di viaggio. Ieri mattina la presentazione ufficiale presso la sede del Circolo San Giuseppe. "La linea politica sarà all’insegna della continuità – ha spiegato – con uno sguardo al futuro anche perché in questi anni abbiamo acquisito competenze tecniche e siamo rimasti coerenti sulle nostre posizioni".

Lo schieramento uscente è il primo a scendere in campo con un candidato. Susanna Biondi, che non si può più ricandidare, proprio ieri ha confermato la sua presenza nella lista che sostiene Rigiroli. P.M.