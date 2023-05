Loro come noi: conoscere per comprendere

Il 20 dicembre scorso, nella sala consiliare del Monastero di San Michele, le ragazze e i ragazzi delle classi terze dell’Istituto comprensivo “Carlo Carminati“ di Lonate Pozzolo (Varese) hanno incontrato Walimohammad Atai, uno scrittore afghano, fin da piccolo cresciuto in una società corrotta, in cui bambini e donne vengono sfruttati e manipolati.

Walimohammad Atai è nato in Afghanistan nel 1996 e da piccolo ha dovuto affrontare il trauma dell’uccisione del padre, medico, da parte dei talebani. Dopo la sua morte, è stato Walimohammad a doversi prendere tutte le responsabilità per portare avanti la sua famiglia. In Afghanistan i bambini sono costretti a diventare soldati, a uccidere o a raccogliere oppio; a scuola imparano ad usare le armi. Se vogliono andare in paradiso, devono dimostrare di saper lapidare le donne, se i mariti non le amavano più, oppure gli uomini senza barba. Le ragazze, invece, devono stare "o a casa o in tomba" e non possono ricevere un’istruzione, poiché – come dice Atai – le prime insegnanti di un bambino sono le donne, e dunque, per fare in modo che un popolo sia ignorante e manipolabile, le donne per prime devono esserlo. In Afghanistan chiunque non la pensi come i talebani deve essere ucciso.

Le donne della famiglia di Atai sono molto diverse tra loro: la nonna paterna ha sempre incoraggiato Walimohammad e sua sorella a studiare, mentre sua madre considerava l’istruzione pericolosa e contraria ai principi religiosi e ha venduto la figlia tredicenne ad un uomo di quarantasei anni. Walimohammad Atai ha solo ventisei anni ma ha già alle spalle una vita molto avventurosa: era solo un ragazzo quando, dopo essere finito in prigione per il suo “strano modo di pensare” e perché insegnava ai ragazzi afgani l’inglese il francese e a non credere ai terroristi, fuggì in Iran, dove fu arrestato, poiché non conosceva il persiano. Dall’Iran giunse poi in Turchia a vendere maglie. Per riuscire a sopravvivere, attraversò il mare, arrivando fino in Grecia. Dalla Grecia, nascosto sotto a un Tir, raggiunse l’Italia, dove visse in una comunità per minorenni in cui imparò l’italiano. Con la madre, morta nel 2017, Atai non ha mai avuti buoni rapporti.

Gli studenti sono rimasti profondamente colpiti dalla vicenda dì Walimohammad e dalla follia e crudeltà di cui l’essere umano può essere capace, ma ciò che li ha lasciati letteralmente a bocca aperta è il fatto che, negli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, in Afghanistan c’era tanta libertà e le donne avevano molti diritti… Come in Europa e forse anche di più. Questo è davvero incredibile.

Le ragazze e i ragazzi hanno concluso l’incontro con Walimohammad Atai con la consapevolezza di aver incontrato un vero eroe moderno… Altro che Superman! Voi cosa ne pensate? Impossibile, secondo noi, restare indifferenti di fronte al coraggio di Walimohammad.