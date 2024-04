Le sentinelle della natura. Con l’aiuto dei bambini il bosco ora è più verde

Da ieri i boschi perimetrali del parco della villa Annoni - secondo per estensione in Lombardia solo al parco di Monza, tra quelli cintati - sono più verdi. Alla presenza dei bambini delle classi quinte della scuola Primaria sono state messi a dimora 300 tra alberi e arbusti, frutto di un accordo di collaborazione tra il Comune, proprietario del parco, e la Fondazione Life Terra.

L’obiettivo della Fondazione, a cui partecipano 16 diverse organizzazioni, è quello di operare per la mitigazione dei cambiamenti climatici nel rispetto della biodiversità dei luoghi e la sua mission è la piantumazione di 500 milioni di nuovi alberi in Europa, ovvero sia una delle più grandi iniziative d’azione per il clima in Europa. Life Terra è presente con i suoi progetti in 25 Paesi dell’Unione europea.

Accompagnati dalle insegnanti, i bambini sono stati accolti dal sindaco Giovanni Cucchetti e dal presidente del Parco del Ticino Cristina Chiappa. "Anche il Parco sta promuovendo iniziative simili in diversi ambiti e in molti Comuni" ha sottolineato la presidente. Oltre ai volontari di Life Terra hanno collaborato all’iniziativa anche i giovani dei corsi di agraria dell’Enaip di Busto Arsizio e i volontari che curano il parco. Sono state piantate diverse essenze: quercia rovere, quercia farnia, carpino bianco, tiglio selvatico, tiglio nostrano, acero campestre, frassino maggiore, corniolo, berretta del prete, rosa canina e viburno lantana. "Per il nostro Comune l’opportunità di partecipare al progetto di Life Terrà Foundation è importante dal punto di vista botanico e naturalistico, ma è anche un’occasione di educazione ambientale e sensibilizzazione verso le nuove generazioni per far comprendere l’importanza della componente arborea per la riduzione dell’anidride carbonica nell’atmosfera, per il benessere quotidiano e per il rispetto della biodiversità", ha sottolineato il sindaco Cucchetti.

Gli alberi sono stati messi a dimora in quella parte del bosco della villa dove anche a causa dei violenti eventi atmosferici degli anni scorsi si sono verificate morie fra gli alberi. Ai bambini è stato dato il compito di controllare la crescita di questi arbusti, contribuendo alla loro irrigazione. A tal proposito Life Terra farà pervenire al Comune un contributo necessario anche a garantire l’irrigazione, così da favorire l’accrescimento delle piante. Attività che verrà garantita anche dalla proficua collaborazione già in atto da decenni tra il Comune e l’associazione dei volontari del parco Annoni.