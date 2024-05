Escalation di vandalismi a Magenta, degrado di notte in galleria: “Si deve trovare una soluzione”

Magenta (Milano) – Non accennano a diminuire gli atti di vandalismo nel centro di Magenta. Anzi, tutt’altro. Da un paio di anni a questa parte si assiste ad un deciso incremento. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno bruciato dei fogli di giornale sotto la galleria. E’ quello il terreno fertile dei vandali, la galleria che collega piazza Liberazione a piazza Formenti. Preda di giovani che lasciano bottigliette e resti di cibo. Che si fermano a fumare spinelli sotto gli occhi di tutti come se niente fosse.

Tra le tante segnalazioni ci arriva anche quella del bar Vulcano. "Prima che scoppiasse la pandemia si era verificata una riduzione di atti di vandalismo, grazie a controlli pressanti – spiegano dal bar Vulcano – a pandemia conclusa abbiamo assistito ad un aumento. Auspichiamo davvero, per il bene di tutti, che si riesca a trovare una soluzione". Si parla tanto di chiudere la galleria in orario notturno (la pavimentazione è proprietà privata), ma è una possibilità che non incontra il favore di tutti. I controlli di giorno ci sono, ma la notte succede di tutto. Ieri Carabinieri e Polizia locale hanno eseguito dei passaggi, come accade più volte in giornata. Ma poi ci si sveglia la mattina e i problemi tornano a farsi sentire.