Castano primo (Milano), 22 maggio 2019 - Gli attesi strascichi giudiziari a Castano si sono concretizzati. La consigliera regionale della Lega, Silvia Scurati, ha querelato il sindaco Giuseppe Pignatiello, dopo che quest'ultimo aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica accusando Scurati di "ricattare politicamente" gli elettori. Nel dettaglio, Pignatiello si era scagliato contro le dichiarazioni rilasciate dalla consigliere regionale in occasione della presentazione della lista del centrodestra. In tale occasione, la Scurati ha parlato della possibilità di una variazione al bilancio di Regione Lombardia per la sistemazione del sottopasso di via Lonate in caso di vittoria del candidato di centrodestra Morena Ferrario.

“Così come preannunciato - spiega ora Silvia Scurati - mi sono vista costretta a depositare denuncia nei confronti del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, al fine di tutelare la mia persona e la mia onorabilità dalle ormai note e purtroppo gravissime diffamazioni e calunnie espresse nei miei confronti e riportate sui social network e sulla carta stampata. Affermazioni, riportate sia sul video di facebook che sulla stampa le quali, oltre a non corrispondere al vero, accusano la sottoscritta di una serie di reati gravissimi. Finalizzate a gettare grave discredito sulla mia condotta e sulla mia persona. Una personale interpretazione dei fatti quella messa in atto che è andata, volutamente, molto al di là del consentito, superando il normale diritto di critica e di dialettica politica e scadendo, purtroppo, proprio nella diffamazione e nella calunnia”.