Carica la spesa in auto. Scippata della borsetta

Si era recata all’Iper di Magenta per le spese natalizie e, mentre sistemava la roba in auto ecco che è stata scippata della borsa. Vittima una donna di Magenta che, quel giorno, era stata distratta da un uomo. Quest’ultimo le aveva chiesto un’informazione cercando di distogliere la sua attenzione dai complici che, in auto, le hanno arraffato la borsa lasciata nel carrello. All’interno c’erano pochi soldi, ma la cosa peggiore è che la signora aveva, purtroppo, lasciato il pin attaccato al bancomat. Per i ladri è stato un gioco da ragazzi recarsi nel primo sportello bancomat che hanno trovato lungo la via della fuga e prelevare circa mille euro. Prelievo effettuato a Santo Stefano Ticino. Alla donna non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia alla locale stazione dei carabinieri. I militari raccomandano di non lasciare mai il pin attaccato al bancomat ma di cercare sempre di ricordarlo a memoria in modo da non avere problemi in caso di furto. Episodi analoghi succedono spesso nei parcheggi dei supermercati. G.M.