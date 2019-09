Oggiono (Lecco), 15 settembre 2019 – L’elegante cornice di piazza Alessandro Manzoni di Oggiono, con un parterre delle grandi occasioni, ha ospitato sabato sera la presentazione ufficiale del 91° Piccolo Giro di Lombardia, la classica del ciclismo internazionale per la categoria Under 23 in programma domenica 6 ottobre 2019. In palio ci sarà anche il 5° Memorial Giorgio Frigerio.



IL CT AZZURRO - Ospite d’onore della sera il ct della nazionale Davide Cassani che durante il suo intervento ha sottolineato: “Basta sfogliare l’albo d’oro di questa corsa per rendersi conto di cosa rappresenti e di quanti campioni siano passati da qui. È una gara impegnativa, con una qualità di partenciapanti dal tasso elevato e non è un caso se chi vince qui poi passa professionista. Devo fare i complimenti agli organizzatori perché hanno avuto la bravuta di riportare ad altissimi livelli una corsa che è molto importante per tutto il movimento ciclistico italiano e internazionale”.

La città di Oggiono, quindi, tornerà ad essere la capitale del ciclismo internazionale accogliendo i migliori talenti del mondo della categoria Under 23. La regia organizzativa è sempre firmata da Velo Club Oggiono con in testa il presidente Daniele Fumagalli. “Siamo emozionati – ha dichiarato il presidente –, questa è diventata una gara molto importante e siamo felici che anche quest’anno tantissime squadre straniere abbiano fatto richiesta di partecipazione ed è un attestato di stima nei confronti del nostro gruppo e di tutte le persone che stanno dietro a questa organizzazione”.



I RAPPRESENTATI ISTITUZIONALI - Tra i vari ospiti e i rappresentanti9 istituzionali intervenuti anche l’ex campione olimpico della canoa Antonio Rossi, ora sottosegretario ai Grandi eventi sportivi di Regione Lombardia: “Questo è un bellissimo evento che mette in risalto anche le bellezze della Brianza. Qui ad Oggiono mi considero di casa e non potevo mancare”.“Il Piccolo Lombardia è un evento importante per la nostra terra e per tutta la comunità di Oggiono – ha aggiunto il sindaco Chiaria Narciso -. Viviamo da vicino l’organizzazione di questa manifestazione e quindi devo fare tanti complimenti al presidente Fumagalli e tutto il suo staff per il gran lavoro che svologono”. “Bellissimo rivedere questa piazza di nuovo gremita per la presentazione di questa competizione ciclistica che è un fiore all’occhiello della nostra città – gli ha fatto eco il deputato della lega Nord ed ex sindaco onorevole Roberto Ferrari -. I giovani, lo sport e il territorio sono tre elementi che fanno del Piccolo Lombardia un grande evento ciclistico”.

La Federciclismo è stata rappresentata dal presidente della Stn Ruggero Cazzaniga, il vice presidente del Comitato lombardo Adriano Roverselli e il presidente del Comitato provinciale lecchese Alessandro Bonacina. Presente anche la biker lecchese e campionessa europea di marathon Mara Fumagalli.



IL PERCORSO – I chilometri da percorrere saranno 176 con partenza e conclusione ad Oggiono. I protagonisti del Lombardia baby dovranno affrontare le salite di Bevera, Sirtori, Madonna del Ghisallo (quota 754, tetto della competizione). Nel finale saranno decisivi i passaggi sul Colle Brianza (si salirà fino a quota 588) e a Marconaga di Ello. Quattro le province interessate dalla manifestazione: Lecco, Como, Monza Brianza e Bergamo. I concorrenti verranno presentati in Piazza Manzoni a Oggiono il 6 ottobre tra le 10,30 e le 11,45 e la classica partirà alle ore 12. L’arrivo è previsto in viale Vittoria attorno alle 16. Premiazioni a seguire in Piazza Manzoni.