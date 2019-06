Lecco, 24 maggio 2019 – Le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina sono targare anche Lecco. Al risultato ha infatti contribuito il sottosegretario regionale ai Grandi eventi Antonio Rossi, pluricampione olimpico che a Lecco è nato, cresciuto e vive e che in città ha mosso i primi passi in politica come assessore di Palazzo Bovara. Inoltre è probabile che l'evento sportivo coinvolga di riflesso anche le montagne lecchesi della Valsassina. Di certo in ogni caso per raggiungere la Valtellina atleti, tecnici e tifosi dovranno passare dalla provincia di Lecco e dall'Alto Lario.

“Un ringraziamento particolare al sottosegretario di Regione Lombardia Antonio Rossi, che si è speso in prima persona nella preparazione del dossier, facendo valere la sua grande esperienza di sportivo, campione olimpico e amministratore pubblico – commenta il presidente di Villa Locatelli Claudio Usuelli -. Le Olimpiadi invernali 2026 assegnate a Milano e Cortina rappresentano una straordinaria occasione di rilancio del territorio lecchese dal punto di vista viabilistico e infrastrutturale, oltre che turistico-ricettivo ed economico. Alcune discipline infatti avranno come scenario la Valtellina, perciò sarà quanto mai necessario riqualificare e potenziare alcune vie di comunicazione, come la strada Statale 36 e la strada provinciale 72, che collegano il nostro territorio a quello della provincia di Sondrio, e la nuova Lecco-Bergamo, strada di collegamento verso il sistema autostradale e il Veneto".

"Territori che non hanno solo piste e impianti, ma che sono anche ricchi di storia e cultura, con una grande capacità di accoglienza in grado di offrire un’esperienza completa a sportivi, appassionati e curiosi - prosegue il presidente della Provincia di Lecco -. E’ stato ottenuto un grandissimo risultato, che avrà risvolti molto positivi per il nostro territorio. Come Provincia di Lecco siamo pronti a fare la nostra parte, insieme agli altri attori coinvolti, per mettere in campo sin da subito ogni energia e risorsa per essere attore protagonista del rilancio del nostro territori”.