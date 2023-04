Ustionata dalla stufa In condizioni disperate la donna ricoverata

Lotta disperatamente per resistere il fisico di Ornella Corti, la 66enne di Galbiate alla quale è esplosa una bottiglietta di alcol in mano per un ritorno di fiamma mentre accendeva la stufa a legna nella sua casa di Villa Vergano. Resta in prognosi riservata in Terapia intensiva nel Centro grandi ustionati del Cto di Torino. Ha riportato ustioni di terzo grado su oltre il 50% del corpo che la espongono sia al rischio di diffuse infezioni, a causa della pelle che non funge più da barriera protettiva, sia a danni renali importanti dovuti alla necrosi dei tessuti danneggiati che vengono rilasciati nel flusso ematico. La sua situazione è critica. È tenuta sedata, sotto stretta osservazione ed è intubata, poiché non riesce a respirare autonomamente.

D.D.S.