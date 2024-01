Temi ambientali. Lezioni al Parco per insegnanti

A lezione di educazione e comunicazione ambientale. A tornare sui banchi di scuola saranno gli insegnanti della primaria e i professori delle medie che parteciperanno ai corsi organizzati dal Parco regionale di Montevechia e della Valle del Cuore. I docenti trasmetteranno poi ai loro alunni le nozioni apprese.

"Il corso è rivolto ai docenti che intendono occuparsi di educazione e comunicazione ambientale e desiderano approfondire le proprie conoscenze su certi aspetti particolari, così da potenziare gli strumenti a disposizione per affrontare con i propri studenti anche questioni più tecniche, etiche o legate alle emozioni – spiega Marco Molgora (nella foto), presidente del Parco -. È molto importante per noi dare una mano agli insegnanti più attenti e sensibili al nostro Parco affinché riescano a trasmettere ai loro alunni questa passione per la natura e per le peculiarità del territorio". L’“anno scolastico“ dura undici lezioni in sei week end e inizia il 2 febbraio. Tra le materie archeologia moderna, perché nel Parco ci sono molti siti archeologici di rilievo; le conseguenze della plastica, i fiori spontanei, il lato meno conosciuto del Parco - quello verso il Monte di Brianza - la biodiversità, giardinaggio e orto, l’ecosistema del bosco, le specie aliene e musica della natura. Sono previste lezioni sia teoriche, sia pratiche con laboratori e escursioni.

Il prezzo è assolutamente popolare: 50 euro a partecipante, non meno di 15, non più di 30. "Come ente Parco pagheremo noi la restante parte di 50 euro per ciascuno dei docenti-allievi", sottolinea Molgora.

D.D.S.