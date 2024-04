Nibionno, maxi tamponamento sulla Briantea: marito e moglie di Barzanò sono in gravi condizioni

Nibionno (Lecco), 25 aprile 2024 – Sono ricoverati in terapia intensiva moglie e marito di Barzanò, di 75 anni lei e 82 lui, che ieri sono rimasti feriti in un tamponamento a catena sulla Statale Briantea Como – Bergamo a Nibionno. Lei è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Merate: ha riportato un politrauma e fratture costali multiple. La prognosi è al momento riservata. Lui invece è in Pneumologia, sempre del San Leopoldo Mandic, con un trauma toracico e un trauma cranico. I sanitari di Areu che li hanno soccorsi per prima in strada avevano giudicato le loro condizioni meno critiche di quanto in realtà si sono rivelate.

Fortunatamente li hanno almeno trasferiti il prima possibile all'ospedale attrezzato più vicino, cioè quello di Merate, dove i medici di guardia del Pronto soccorso e gli altri specialisti hanno potuto assisterli in sicurezza, evitando che le loro condizioni peggiorassero ulteriormente, per formulare poi la diagnosi più appropriata. Nell'incidente sono rimasti coinvolti pure un ragazzino di 17 anni, un giovane di 22, tre uomini di 43, 48 e 60 anni e una donna di 57, trasferiti in ambulanza al Fatebenefratelli di Erba, in condizioni non gravi. Gli otto viaggiavano a bordo di quattro auto: un fuoristrada Toyota, il cui conducente avrebbe innescato la carambola, una Vw Golf, una Opel Grandland X e una Fiat 500.