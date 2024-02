Spaccio, indaga la Dda. Arresti nel Comasco

Arresti e perquisizioni anche nel Comasco all’interno di una vastissima indagine della Dda di Firenze, condotta dalla Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo, su un traffico di stupefacenti che arrivavano in Italia dall’Albania. Il traffico riguardava cocaina, eroina, Mdma, hashish e marijuana, che passavano dalle coste pugliesi o dall’Olanda, per poi essere in parte smerciati nella provincia di Firenze, in parte dirottati su altre piazze del territorio italiano o in Germania. Complessivamente sono state indagate 28 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e altre 68 per trasporto o vendita, di cui 13 a piede libero. Tra gli arrestati compaiono Qamil ed Eneo Abedini, padre e figlio di 64 e 35 anni domiciliati a Monguzzo. Altri quattro indagati sono stati perquisiti, due dei quali trovati con stupefacenti e arrestati in flagranza. Simone Milani, 34 anni di Monguzzo, aveva in casa 17 piante di marijuana e tre serre, è stato messo ai domiciliari. Luca Gorla, 57 anni anche lui di Monguzzo, aveva invece 350 grammi di marijuana. Ha patteggiato 8 mesi di reclusione. Pa.Pi.