Sirtori, cade in bici nei boschi del Lissolo: ciclista muore sotto gli occhi dell’amico

Sirtori (Lecco), 3 settembre 2023 – Un ciclista di 75 anni è morto dopo una brutta caduta in bici nei boschi del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, nella zona del Lissolo, tra Sirtori e La Valletta Brianza. Il 75enne, in sella alla sua mountain bike stava percorrendo un sentiero sterrato. Non era solo, era insieme ad un amico, che lo ha visto cadere malamente a terra. Inizialmente il 75enne si sarebbe rialzato, per poi però collassare di nuovo esanime.

In contemporanea si stava svolgendo una competizione ciclistica, la Marathon bike della Brianza e in pochi minuti sono intervenuti i volontari della Croce bianca e della Protezione civile. Dalla base di Villa Guardia sono decollati pure i sanitari dell'eliambulanza di Areu di Como. Nonostante i tentativi di rianimare il ciclista, il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Sul posto sono arrivati pure i carabinieri. Non è chiaro se il ciclista abbia perso la vita per i traumi provocati dalla la brutta caduta o per un malore che potrebbe aver innescato pure la caduta. In ogni modo si è trattato di una fatalità.