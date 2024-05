Sanità e tecnologia: grazie all’uso dei droni l’Ats Brianza vola alto

Lecco, 28 maggio 2024 – L’Agenzia di tutela della salute della Brianza, ha ricevuto una menzione speciale, nell’ambito del Premio innovazione digitale in sanità della School of management del Politecnico di Milano, per il progetto "Utilizzo dei droni nella attività di vigilanza e controllo di Ats Brianza", per aver previsto l’utilizzo di droni, a supporto delle attività di vigilanza e controllo svolte dal Dipartimento di Igiene e prevenzione Sanitaria e dal Dipartimento Veterinario. Tale impiego ha permesso la raccolta di campioni di acque per la definizione di parametri microbiologici, il monitoraggio di cianobatteri tossici, l’effettuazione di rilievi strumentali ambientali finalizzati a valutare l’idoneità alla balneazione, la valutazione dello stato di degrado dei materiali contenenti amianto sulle copertura degli edifici e la valutazione del rischio di rilascio di fibre nell’ambiente.

I vincitori dell’edizione 2024 del premio sono risultati l’Azienda Usl di Bologna, Regione Toscana e Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ma il riconoscimento dell’Osservatorio sanità digitale, che punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti della sanità digitale in Italia, assegnato in occasione del convegno "Sanità digitale: trasformare il presente per un futuro sostenibile", ha previsto numerosi altri riconoscimenti, e menzioni, tra cui quella assegnata all’Ats Brianza.

La scelta è avvenuta tra le realtà che si sono maggiormente distinte nella capacità di utilizzare le moderne tecnologie digitali, selezionate tra nove finalisti. "I progetti selezionati quest’anno – afferma Cristina Masella, responsabile scientifico dell’Osservatorio sanità digitale - dimostrano come le tecnologie digitali stiano sempre più supportando il percorso di cura e assistenza del paziente e consentano la collaborazione dei diversi attori sul territorio. Dare visibilità alle realtà che si dimostrano innovative è da sempre l’obiettivo del premio che nasce con l’idea di incentivare un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze e l’avvio di nuove collaborazioni".

Tra i premiati, anche l’Agenzia regionale emergenza urgenza – Areu, che organizza il soccorso extraospedaliero, garantisce la risposta telefonica all’emergenza mediante il 112 e, promuove l’integrazione tra il sistema d’emergenza e quello delle cure ospedaliere e territoriali.