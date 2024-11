Record di turisti in battello. Sono aumentati del 30%

Più di 825mila passeggeri hanno solcato le acque del ramo lecchese del lago di Como su battelli e aliscafi della Navigazione. Quasi un milione e mezzo di passeggeri, invece, hanno viaggiato in treno. Cresce il numero di utenti dei servizi del trasporto pubblico nella provincia di Lecco. I passeggeri della Navigazione Laghi sono aumentati del 30 per cento rispetto al 2023 e quelli dei treni del 12 per cento. Più che i pendolari, aumentano i turisti, specialmente stranieri. A dare i numeri sono i componenti del tavolo tecnico sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale: rappresentanti di Navigazione Laghi, Trenord, agenzie Tpl, Camera di Commercio Como-Lecco e della Provincia di Lecco. "I dati confermano il grande lavoro di coordinamento e di impulso che abbiamo svolto", commenta Alessandra Hofmann, presidente della Provincia. Intanto, si sta già lavorando per il 2025, soprattutto per la bella stagione, in modo da implementare ulteriormente servizi e mezzi. L’obiettivo è spostare visitatori e turisti dalle strade e dirottarli su traghetti e treni. D.D.S.