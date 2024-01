Quarto ponte ancora in bilico. La riassegnazione ad Anas unica soluzione per ripartire

A far traballare il quarto ponte sull’Adda, che avrebbe dovuto essere realizzato entro l’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina2026, è il mancato accordo sul pagamento dell’Iva tra i verticidi Anas e della società Infrastrutture Milano Cortina 2026. Si tratta di circa 7 milioni di euro, in aggiunta ai 35 milioni 629mila di importo per il ponte vero e proprio. "Guardiamo congrande preoccupazione al rinvio dell’avvio del cantiere per lacostruzione del quarto ponte, che interessa in particolare i Comuni di Lecco e Pescate e diconseguenza un miglioramento della viabilità per tutto il territorio, inizialmente previsto perfebbraio 2023 e ora posticipato a febbraio 2024", ribadivano i sindaci di Lecco, Valmadrera, Pescate, Malgrate, Civate, Galbiate e Oliveto Lario solo qualche giorno fa. Ieri a Roma il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha partecipato a un incontro nel tentativo di sbloccare i lavori. Per garantire l’inizio a breve, la soluzione trovata è quella di una riassegnazione dell’opera ad Anas. "Su quest’opera, come su altre con finanziamenti olimpici, sono emerse difficoltà burocratiche legate a eventuali interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione dell’Iva, difficoltà che il Ministero sta affrontando per risolverle definitivamente - ha spiegato Hofmann ringraziando ministro e Regione -. Dal momento in cui Anas sarà soggetto attuatore potrà procedere spedita con la contrattualizzazione dell’opera all’impresa". All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale Claudia Maria Terzi, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli, i sindaci dei Comuni di Pescate Dante De Capitani e Lecco Mauro Gattinoni, il presidente della Conferenza dei sindaci del Lecchese Antonio Rusconi, il responsabile della Struttura territoriale Lombardia di Anas Nicola Prisco.