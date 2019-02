Osnago (Lecco), 21 febbraio 2019 – Si era rifugiato nel locale della caldaia, probabilmente per ripararsi dal freddo, ma un malore lo ha stroncato, senza lasciargli scampo. A morire è stato quest'oggi, giovedì, un clochard di 55 anni originario di Concorezzo, trovato a Osango, all'interno di un locale tecnico di un bar e albergo di piazzale Loreto, a ridosso della ex Statale 36. Il senza tetto è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e dai volontari della Croce bianca di Merate che lo hanno trasferito d'urgenza al San Leopoldo Mandic dove però non è rimasto altro che constatarne il decesso nonostante i tentativi di rianimarlo.



L'allarme è scattato poco privo di mezzogiorno, quando il 55enne è stato rinvenuto incosciente e praticamente nudo, senza vestiti addosso, nel locale annesso all'attività commerciale, dove forse potrebbe aver trascorso la notte in cerca di un riparo. Oltre che ad essere privo di sensi versava in stato di arresto cardiaco. Sul posto sono accorsi pure i vigili del fuoco e i carabinieri. Di quanto successo è stato poi avvisato il magistrato di turno. Dagli accertamenti pare comunque certo che il senza fissa dimora sia stato ucciso da un malore.