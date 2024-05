Nibionno, frontale sulla Briantea: ferita 71enne. Chiusa temporaneamente la Como-Bergamo

Nibionno (Lecco), 25 maggio 2024 – Frontale sulla Briantea. Nell'incidente una pensionata di 71 anni è rimasta ferita gravemente. Lo scontro è successo nel pomeriggio di oggi sulla Statale 342 Como – Bergamo a Nibionno. La 71enne viaggiava come passeggera a bordo di una Citroen Kangoo, il cui guidatore ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta. Dall'altra parte arrivava un automobilista di 39 anni al volante di una Fiat Panda.

La pensionata e il guidatore della Panda sono stati soccorsi dai sanitari di Areu di Como e dai volontari della Croce bianca di Besana Brianza e di Merate. Sono intervenuti pure i vigili del fuoco. Le condizioni della 71enne inizialmente non sembravano preoccupanti, ma la sua situazione è poi improvvisamente peggiorata. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita d'urgenza in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Il 39enne invece è stato portato al Fatebenefratelli di Erba, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Per consentire ai soccorritori di intervenire e ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza i veicoli incidentati, i carabinieri hanno dovuto temporaneamente chiudere al transito la Briantea, con ripercussioni sulla viabilità.