Morto il pensionato urtato da un’auto mentre era in bicicletta

È morto a due giorni dall’investimento. La vittima si chiama Lorenzo Colombi, 87 anni, di Dalmine. L’anziano era uscito di casa in bicicletta per fare delle commissioni. Giunto alla rotatoria tra via Fabio Filzi e viale Rimembranza alla frazione Sforzatica di Dalmine intorno alle 10.15, sarebbe stato urtato da un’auto condotta da un pensionato poco più giovane di lui, 84enne, anch’esso di Dalmine. Colombi era stato sbalzato dalla sua due ruote e aveva battuto violentemente la testa sull’asfalto, perdendo conoscenza: era stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ha lottato tra vita e la morte fino al decesso. Lorenzo Colombi lascia nel dolore due figli, mentre la moglie era mancata qualche anno fa.