Minacciata con due coltelli, telefona al 112

CORBETTA (Milano)

In preda alla paura ha chiamato il 112. Una donna è stata messa in salvo dai carabinieri di Corbetta, hinterland ovest della provincia milanese, e da quelli della sezione radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso l’altra sera. La vittima ha 32 anni ed è di origini romene. Il compagno, 43enne anche lui romeno, l’ha aggredita mentre si trovavano nella loro abitazione. Lei terrorizzata è riuscita a comporre il numero unico per le emergenze che ha inviato in via Simone da Corbetta i militari. Questi ultimi sono entrati nella case trovando l’uomo in stato di alterazione.

Era agitato e molto aggressivo. Aveva assunto alcol ed era visibilmente ubriaco e violento. Ma non solo. Brandiva due coltelli da macellaio manifestando tutta la sua pericolosità. In preda all’ira aveva strattonato la compagna facendola cadere. Nell’impatto la donna ha riportato un trauma cranico e delle escoriazioni al volto. I carabinieri hanno cercato immediatamente di disarmarlo, operazione che si è rivelata molto difficoltosa. Si sono serviti del teser per immobilizzarlo e avere ragione di lui. Nel frattempo l’equipaggio di un’ambulanza è arrivato a Corbetta. La 32enne è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Rho per le medicazioni del caso.

Dopo essere stata sottoposta alle cure per le lesioni riportate è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Il compagno è stato arrestato per aggressione e resistenza. E’ stato trasferito in caserma per l’espletamento delle formalità di rito e verrà poi trasferito a Milano presso la casa circondariale di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’altra sera, fortunatamente, la donna ha trovato il coraggio di chiamare in maniera tempestiva i carabinieri che sono arrivati sul posto nel giro di pochissimo tempo.

Intervento che ha permesso di arrestare l’uomo in flagranza di reato e di mettere la giovane donna in sicurezza avviando così la procedura per difenderla, in futuro, da ulteriori aggressioni. Episodi come quello avvenuto a Corbetta sono, purtroppo, all’ordine del giorno nel territorio.

Graziano Masperi