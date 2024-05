Merate, vuole saltare la fila al Pronto soccorso: 50enne aggredisce infermieri e oss

Merate (Lecco), 23 maggio 2024 – Ha alzato sia la voce, sia le mani contro infermieri e oss del Pronto soccorso di Merate.

Ad aggredire gli operatori sanitari del reparto di emergenza del San Leopoldo Mandic è stato paziente impaziente di cinquant'anni: voleva saltare la fila ed essere visitato subito, passando davanti a quanti erano arrivati prima di lui e soprattutto presentavano sintomi più gravi di lui. Il 50enne, oltre ad aspettare da una decina di minuti appena, lamentava solo un mal di pancia, senza manifestare nulla che lasciasse intendere una possibile urgenza impellente.

"Voi volete lasciarmi morire", ha urlato, facendo irruzione nel corridoio dove si affacciano gli ambulatori e le sale emergenza. Se l'è presa inizialmente con una infermiera – alla faccia del rispetto delle donne! -, per poi scagliarsi contro gli altri infermieri le oss immeditatamente intervenuti in difesa della collega. Oltre ad insultarli e minacciarli, li ha spintonati.

A rimetterlo al suo posto e letteralmente alla porta ci ha poi pensato il vigilantes disarmato di un istituto di sicurezza privata reclutato apposta per neutralizzare eventuali esagitati e violenti. Successivamente sono arrivati pure i carabinieri dell'aliquota Radiomobile di pattuglia di pronto intervento, per essere sicuri che l'impaziente non tornasse alla carica contro i camici blu e i camici bianchi.

Le aggressioni contro gli operatori sanitari sono in aumento. Nel 2023 in Lombardia gli episodi di aggressione verbale, fisica e, in diversi casi, anche con armi, in ambito medico sono stati quasi 5mila. Significa che mediamente ogni giorno 13 medici, infermieri, oss e altri operatori sanitari sono stati aggrediti. I reparti più a rischio sono quelli di Pronto soccorso.