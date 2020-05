© Riproduzione riservata

1/2 SALVATAGGIO CANI Il salvataggio dei cani bloccati in parete 2/2 SALVATAGGIO CANI Il salvataggio dei cani bloccati in parete

Mandello del Lario (Lecco), 9 maggio 2020 –sono rimastisu unadi roccia deldopo essere scappati peralcuniSono statidaidel comando provinciale di Lecco. L'allarme è scattato nella prima serata di venerdì quando i due cani sono corsi dietro ad alcuni mufloni, salvo poi non essere più in grado di tornare indietro. Per recuperarli sono così intervenuti i pompieri di una squadra Saf, il Soccorso alpino fluviale. L'intervento si è rivelato molto impegnativo, sia a causa del materia molto friabile del pendio dove risultava difficile ancorare le corde di sicurezza e gli imbraghi, sia per il buio, tanto che è stata allestita anche una torre faro per illuminare a giorno la zona dell'operazione. I cani inoltre erano molto irrequieti e solo intorno alle 22.30, dopo che si sono tranquillizzati, i soccorritori sono riusciti a salvarli.