Truffe, la campagna Io non ci casco contro i raggiri

Dalla questura di Lecco invitano a prestare la massima attenzione e a chiamare subito gli operatori del 112 in caso di dubbi. Ribadiscono di non lasciar entrare in casa gli estranei, che nessuno è autorizzato a prendere soldi o gioielli e che né operatori delle forze dell'ordine, né avvocati, né operatori sanitari o incaricati di comuni e società di servizio passando a casa per riscuotere. Gli agenti della Polizia di Stato sono anche impegnati nella campagna di sensibilizzazione Io non ci casco proprio contro le truffe ai danni degli anziani: un messaggio diretto non solo a loro, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la prevenzione, a creare luoghi sicuri e una rete di protezione attiva attorno ai più esposti fragili. La campagna di sensibilizzazione comprende anche un video che mostra come agiscono i truffatori per insegnare a riconoscerli e indicare come comportarsi.