© Riproduzione riservata

Lecco, 6 maggio 2020 – Altrericevute da Regione Lombardia sono statealledallain collaborazione con il Comitato di coordinamento dei volontari di Protezione civile. Sono state distribuite quest'oggi presso l’unico punto di distribuzione allestito al Centro polifunzionale di emergenza di Protezione civile in località Sala al Barro a Galbiate. In concomitanza con la consegna delle mascherine, ai Comuni interessati è stato dato anchePolichina, che la Provincia di Lecco ha ricevuto dal Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Giulio Natta del. "Attraverso il servizio Protezione civile della Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento dei volontari abbiamo proceduto con una nuova distribuzione ai Comuni del territorio delle mascherine chirurgiche messe a disposizione da Regione Lombardia - commenta il presidente di Villa Locatelli-. Saranno poi i Comuni a decidere come utilizzare e distribuire alla popolazione queste mascherine. Si tratta della quarta distribuzione effettuata dalla Provincia di Lecco, dopo le oltre 300mila mascherine consegnate nelle scorse settimane. Nell’occasione forniremo ai Comuni parte della soluzione igienizzante ricevuta dal Politecnico di Milano, che ringraziamo per la disponibilità, nell'ambito del progetto Polichina”.