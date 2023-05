Lago di Garda, quest’anno tre bandiere blu

Acque pulite, buona gestione dei rifiuti, servizi sulle spiagge, piste ciclabili. Sono questi alcuni degli aspetti valutati positivamente tanto da far meritare a tre località lacustri altrettante Bandiere Blu, il riconoscimento assegnato dalla ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for environmental education) che ha sede in Danimarca e che è presente in 81 paesi. La Ong si occupa di valutare diversi aspetti di località marine e lacustri, dalla pulizia delle acque alla sostenibilità della gestione dei rifiuti fino a servizi e strutture alberghiere, assegnando poi la bandiera blu, entrata nell’immaginario collettivo ormai come simbolo di qualità delle località che ne vengono insignite. Per quanto riguarda la Lombardia, sono 3 le bandiere blu aggiudicate quest’anno, su un totale di 226 in tutta Italia.

Tutte e tre si trovano sulla sponda bresciana del Garda e sono anche le uniche dell’intero Benaco. Gardone Riviera è una conferma: il comune ottiene, infatti, la bandiera blu dal 2011 ininterrottamente. Lo scorso anno il comune era stato l’unico in Lombardia a ricevere il riconoscimento per entrambe le due spiagge (libere), ovvero spiaggia Lido e spiaggia Casinò (confermate entrambe anche nel 2023). Quest’anno, oltre a Gardone Riviera, si registrano due new entry. La bandiera blu va, infatti, anche a Toscolano Maderno per il lido Azzurro e a Sirmione, per il lido Jamaica, con le sue ampie lastre di roccia bianca, raggiungibile dal sentiero che costeggia il lago dal lido comunale oppure percorrendo il sentiero più panoramico che inizia dall’ingresso delle Grotte di Catullo. F.P.