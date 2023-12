Ladro irreperibile. Procedimento archiviato per un furto del 2013

Aveva derubato il cellulare a un giovane a Ciserano, ma lo avevano identificato e messo agli arresti domiciliari. Per l’episodio, avvenuto nel 2013, doveva andare a processo un marocchino 48enne, che però risulta irreperibile e, perciò, il procedimento è stato archiviato. Non comparirà davanti ad alcun giudice, a meno che non lo trovino le forze dell’ordine o non si faccia vivo lui, e comunque la scadenza ultima perché venga ancora giudicato è fino al 2040.

La vicenda vede coinvolto un senza fissa dimora che una decina d’anni fa, vedendo un giovane in auto con il suo iPhone 5, glielo aveva strappato di mano, chiedendo trecento euro per riaverlo indietro. Il ragazzo aveva pagato, ma poco dopo le autorità lo avevano trovato.