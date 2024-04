La sfida della mobilità elettrica. Gara sul “circuito“ dei laghi

Se sul circuito di Monza ci si sfida sul filo del cronometro, lungo i laghi lecchesi si gareggia sul risparmio di energia e carburante, al volante di veicoli elettrici e ibridi. In corsa ci saranno, tra gli altri, i ricercatori e gli studenti del Politecnico di Milano del Polo territoriale di Lecco. A promuovere la sfida sono i volontari di Ecoverso, associazione culturale per una mobilità più sostenibile, che organizzano la 18esima edizione della Ecoverso R-Ace, in programma domenica 19 maggio. Partenza e arrivo sono proprio al Campus di Lecco. Tra lo start e la bandiera a scacchi c’è un circuito bellissimo, lungo circa 58 chilometri, e molto suggestivo, che costeggia laghi di Annone, Pusiano, Alserio e Garlate. A vincere non sono i piloti che completano il percorso con il miglior tempo, ma chi totalizza il consumo finale in ml o Wh piu` basso: una gara, quindi, all’insegna della sostenibilità, della diminuzione dei consumi e di un nuovo modo di viaggiare, in armonia con l’ambiente e con il territorio. Non ci sono limiti di tempo, mai ai piloti viene richiesto di seguire il flusso del traffico senza creare rallentamenti. Novità di quest’anno, prima delle premiazioni della gara, è un incontro pubblico dedicato alla mobilità sostenibile, dal titolo "Tutto quello che avresti voluto sapere sulle auto elettriche ma non hai mai osato chiedere alla scienza". Si svolgerà alle 14:30 nell’aula magna del Politecnico. In cattedra salgono il fondatore di Ecoverso Luca Dal Sillaro, l’assessore all’ambiente di Lecco Renata Zuffi, Eleonora Perotto che è Mobility manager del Politecnico di Milano, e i professori Mario Grosso e Nicola Armaroli. D.D.S.