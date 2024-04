La legalità conviene . L’ex fortino fa scuola

La legalità a Lecco ha il sapore della pizza. È la pizza servita ai tavoli del ristorante Fiore, allestita dove un tempo c’era la pizzeria Wall Street, l’ex fortino di Franco Coco Trovato, il capo dei capi della ‘ndrangheta lombarda, che ora sta scontando 3 ergastoli. È proprio lì che il boss, il 31 agosto 1992, quando aveva 45 anni, è stato arrestato. Dal 2017 il locale, confiscato nel 1994, è gestito dagli operatori della coop Olinda in cordata con i soci di Arci Lecco e i volontari di Auser Lecco. Ai tavoli del locale di via Belfiore ora non siedono più i padrini della mala organizzata con i loro picciotti per pianificare omicidi, organizzare lo spaccio di droga e riciclare denaro sporco. Ci sono clienti che, oltre a gustarsi un buon piatto, vogliono sostenere un progetto sociale, perché in cucina e in sala lavorano e imparano il mestiere pure persone svantaggiate. L’anno scorso si sono accomodati ai tavoli di Fiore 13.500 commensali: mediamente ciascuno di loro ha speso 28 euro. Grazie agli incassi e ad una diminuzione delle spese delle utenze, i ricavi hanno superato i 340mila euro e il bilancio si è chiuso in attivo di circa 1.600 euro, nonostante i costi di personale al 50% del fatturato perché tutti sono pagati adeguatamente e in regola. È un buon risultato, poiché significa che l’attività si può sostenere e autofinanziare, nonostante le difficoltà e gli esordi non facili, oltre al lockdown da Covid. A tirare le somme è Thomas Emmenegger, psichiatra svizzero di 70 che da un quarto di secolo è presidente di Olinda che ha fondato e che l’altro pomeriggio, con i suoi collaboratori, ha aperto le porte di Fiore ai consiglieri comunali per raccontare come Fiore continui a sbocciare. "Siamo un esempio nazionale – sono le parole di Thomas -. Facciamo letteralmente scuola". Sono tanti infatti gli studenti che passano da Fiore per conoscerne la storia, approfondire i temi della confisca dei beni confiscati, vedere il bunker rimasto dove si nascondeva il padrino. Fiore non è solo pizza e cucina, è anche agricoltura biologica chilometro zero e senza pesticidi, sostegno a prodotti sostenibili, posto di formazione e lavoro appunto per chi è più svantaggiato, luogo di incontro... legalità appunto. Daniele De Salvo