La Borsa dei laghi arriva sul lago di Como

La Borsa Internazionale dei Laghi, il più importante evento dedicato al turismo lacustre, approda per la prima volta, sul Lago di Como dal 20 al 24 marzo. Il format, ideato ventidue anni fa dalla Camera di Commercio di Brescia, da due anni si è radicalmente rinnovato prevedendo una formula itinerante e sinergica con i sistemi camerali dei territori che ospitano i Laghi del Nord Italia. Per l’edizione 2024 l’ente organizzatore e capofila del progetto è la Camera di Commercio di Como-Lecco, assieme agli Enti camerali Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona, Trentino Marketing e Visit Brescia, e Camera di Commercio di Brescia. Attesi sul territorio lariano oltre 80 buyer internazionali provenienti da 30 Paesi tra cui Stati Uniti, Spagna, Polonia, India, Germania e Belgio. In programma giovedì 21 marzo, una giornata interamente dedicata a incontri tra buyer internazionali e operatori turistici, e venerdì 22 marzo la scoperta dei luoghi lariani più suggestivi con l’offerta di quattro tour per evidenziare le attrazioni locali. Il terzo giorno i buyer esteri verranno accompagnati negli altri territori partner.