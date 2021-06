Lecco, 13 giugno 2021 – Domenica di sangue sulle strade lecchesi. Un motociclista di 29 anni è morto in un incidente stradale e un 44enne è rimasto gravemente ferito. L'incidente si è verificato nella galleria tra la Superstrada 36 e la nuova Lecco – Ballabio. Il tunnel è stato completamente chiuso al transito in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce rossa, ma è stato richiesto anche l'aiuto dei soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio. Sono stati mobilitati pure i vigili del fuoco.

Gli agenti della Polizia stradale hanno chiuso gli ingressi al tunnel dell'attraverso di Lecco e deviato gli automobilisti sulle altre strade. Gli accertamenti per stabilire la dinamica sono ancora in corso. Durante l'intera giornata i sanitari del 118 hanno dovuto fronteggiare decine di interventi per soccorrere ciclisti, motociclisti e automobilisti feriti, ma anche escursionisti rimasti bloccati in parete o che hanno accusato malori in quota