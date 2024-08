Il ritorno di Mc Donald’s porta 45 assunzioni. Nuovo ristorante con personale del territorio

Il clown Ronald McDonald’s è sbarcato di nuovo sul lago a Lecco. Dopo la chiusura lo scorso autunno di quello sul lungolago, "poiché la sua presenza in quell’area non risultava più strategicamente rilevante", come avevano spiegato i responsabile della catena di fast food, ha aperto ieri il nuovo ristorante McDonald’s di Lecco. Non è sul lungolago, ma comunque molto vicino al lago, in Via Nazario Saur, nei locali dove c’era il Larius prima e, più di recente, il Nima Sushi. Ci lavorano 45 persone. Sono tutte neoassunte. Sono di Lecco o dei paesi vicini. "Aprire un nuovo locale McDonald’s a Lecco ci rende molto orgogliosi, perché ci permette di portare, ancora una volta, in una città così bella e importante un brand che si impegna per il territorio, creando posti di lavoro e contribuendo alla crescita della comunità locale", commenta Luca Scanu, licenziatario di McDonald’s. Il primo McDonald’s a Lecco, poi appunto chiuso alla fine dell’anno scorso, era stato aperto nel 1996. Il nuovo ristorante conta 155 posti a sedere, tra interno ed esterno, ed è dotato di kiosk digitali che permettono ai clienti di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificare alcuni ingredienti, oltre che di attendere l’ordine accomodati al proprio posto a tavola. Spazio inoltre anche ai più piccoli, con una sala per bambini dedicata e la possibilità di organizzare feste di compleanno a tema. D.D.S.