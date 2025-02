Il futuro inizia da una casa sicura

Non sono solo appartamenti. Sono rifugi, dove le donne vittime di violenza possono sentirsi protette e sicure dagli uomini che hanno trasformato la loro esistenza un inferno. Sono case dove ricominciare a vivere insieme ai figli piccoli e iniziare a progettare un futuro diverso, migliore.

Sono state consegnate nei giorni scorsi alle volontarie dell’associazione L’Altra Metà del Cielo – Telefono Donna le chiavi di 3 alloggi popolari dove accogliere appunto le donne vittime di violenza e i loro bimbi, per difenderle innanzitutto, e poi per accompagnarle in un percorso verso il raggiungimento dell’autonomia abitativa.

Sono appartamenti messi a disposizione da Aler Bergamo, Lecco e Sondrio. Sono 11 in tutto: 3 in provincia di Lecco, gli altri 8 a Bergamo. Gli alloggi, selezionati in contesti adeguati, restano a disposizione delle operatrici dei centri antiviolenza che li gestiscono per minimo 5 anni: grazie ad un contributo regionale, alle donne ospitate, viene interamente garantito il pagamento di affitto e spese.

Al termine del periodo di copertura economica gli alloggi potranno rimanere a disposizione delle inquiline con un canone concordato agevolato. In tutta la Lombardia sono stati assegnati 64 abitazioni.

"Siamo orgogliosi di partecipare all’iniziativa, con la consapevolezza che la prevenzione e la lotta alla violenza di genere, rappresentino un’emergenza di cui dobbiamo farci carico – spiega Corrado Zambelli (nella foto), presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio –. Progetti come questo rispecchiano il nostro impegno nel fornire un sostegno reale alle persone in difficoltà".

D.D.S.